Email versenden mit TB geht nicht. SMTP-Server Problem.

Im Moment befinde ich mich auf einer Auslandsreise und kann in dem Hotel unter Thunderbird keine emails mehr versenden. SMTP-Server Problem. (Timeout)

Betrifft ARCOR/Vodafone Konto.

Das war vor einiger Zeit schon einmal, dann habe das Passwort auf ?normal? gesetzt und es ging wieder.

Jetzt habe ich noch andere Einstellungen unter dem SMTP Server ge?ndert, z. B. Port von 587 auf 465 oder 25 gesetzt. Ist aber nichts zu machen. Vor ein paar Tagen im anderen Hotel gab es keine Probleme und wahrscheinlich im n?chsten auch wieder nicht. In diesem Hotel war ich schon 7 oder 8 Mal.

Andere email Accounts wie Google oder Yahoo versenden problemlos.

Vielleicht noch ein Hinweis.

Wenn ich mich direkt bei ARCOR/Vodafone einlogge, kann ich versenden.

Was kann ich sonst noch machen, dass es auch unter Thunderbird wieder klappt ?