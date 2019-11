Ausloggen vom Google Konto funktioniert nicht.

Vor kurzem habe ich mein Google Konto auf dem Tablet verkn?pft.

Als ich mich heute auf dem Tablet ausloggen wollte, so wie man es am Desktop gewohnt ist, - die ?Gmail App M? ?ffnen, auf Profilbild gehen, Konten auf diesenm Ger?t verwalten, usw. , sollte dann irgendwann ?Abmelden? kommen ? es kommt aber gar nichts. Ausloggen ist nicht m?glich. Nach 20 x probieren , habe ich es aufgegeben. Das Tablet wird von mehreren Leuten benutzt.



Die zweite M?glichkeit, so wird es von Google beschrieben:

?von allen Ger?ten abmelden?



??ffnen Sie Gmail.

Klicken Sie rechts unten auf Details, Aus allen anderen Websitzungen abmelden.?



Das habe ich dann an einem PC gemacht.



Als ich 20 Minuten sp?ter das Tablett einschalte, war mein Google Konto noch aktiv und jeder h?tte darauf zugreifen k?nnen.

Wer kann mir weiter helfen ?