„Wird der FF nicht mehr autom. upgedatet?“

Wenn du es so eingestellt hast wie in meinem Screenshot, also so wie bei mir, dann kommen die Updates auch nicht automatisch, sondern du wirst irgendwann benachrichtigt, dass ein Update ansteht und du musst die Version dann manuell aktualisieren, wie du es ja auch gemacht hast.

Ich prüfe zwischendurch immer manuell unter Windows, ob ein Update ansteht. Stelle doch mal um auf "Firefox erlauben - Updates automatisch zu installieren (empfohlen)" und dann kannst du eventuell auch noch den Hintergrunddienst aktivieren, dann sollte es wirklich automatisch und "still" funktionieren.

Selbst belasse ich es bei der manuellen Möglichkeit, ich möchte vorher gefragt werden ob und wann eine bei mir installierte Software aktualisiert werden soll und entscheide dann selbst. Nur bei den Add-ons und Suchmaschinen im Browser, lasse ich die automatische Aktualisierung zu.

