Was kann ich tun? In gesendeten mails verwende ich gern unterschiedliche Schriftgrößen. Bei allen Empfängern kommen die aber alle gleich goß (viel zu groß) an. Wie das? Welche Einstellung mach ich falsch? Bei einer zweiten mailadd von mir ist das identisch. Auch alte mails aus imap sehen jetzt völlig bedeppert aus.

Möchte beim Empfänger keine Nervensäge sein, mit viel zu großen Schriften, was ja beim Drucken auch Folgen hat.

Help!

Gruß Roger