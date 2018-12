„Nun sind Experten gefragt.“

Das sind Seiten, wo man Filme im "grauen Bereich" anschauen kann.

Und genau da nutzt dir ein Wechsel des DNServers nix.

Die DNServer sind riesigen Adress/Telefonbücher vergleichbar, sie ändern nur Namen in Webadressen oder umgekehrt.

Da man die jeweils benötigte Adresse nur einmal braucht, ist die Zeit also Pillepalle.

Um illegaler Weise, in Deutschland gesperrte Inhalte anschauen zu können, brauchst du einen VPN-Anbieter, mit möglichst vielen Servern, in möglichst vielen Ländern.

Das kostet in aller Regel Geld, es gibt billig, günstig, schnell und sicher.

Die Auswahl ist aber überschaubar.

Nimm aber keinen Anbieter aus USA oder UK.

Mehr gibt es davon, von mir hier, nicht.