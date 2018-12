„Links bei Google nicht anklickbar“

Hi, seit heute habe ich das in der Überschrift beschriebene Problem mit dem FF (60.4.0esr 64-Bit unter Debian). Egal, welchen Link ich dort anklicken will, es tut sich nichts. Es ist so, als wenn die linke Maustaste tot ist. Auf allen anderen Seiten (Ebay, Nickles, bei meiner Bank usw. usf....) habe ich mit dem FF keine Probs.

Mit dem Waterfox (56.2.6 64-Bit) hingegen habe ich keinerlei Probleme, da funktionieren alle Seiten incl. Google einwandfrei.

Verstellt (insbes. NoScript) und/oder installiert habe ich seit gestern am oder im System nichts, auch keine Updates oder Upgrades. Habe gerade mal "apt-get update && apt-get upgrade" in die Konsole eingegeben. Demnach ist das System auf dem neuesten Stand:





Hat noch jemand hier das gleiche Problem(chen)?

Nachtrag: Habe jetzt mal meine Win10-Kiste angeschmissen, da tritt das Problem nicht auf. Hier ist der FF 64.0 installiert, Win-Version ist 1809 Build 17763.194. Da funktioniert ebenfalls alls einwandfrei.