„"Link" lassen sich nicht in neuem Tab öffnen auf Website“

Hallo

Auf einer Dating-Site gibt es so eine Übersichts-Seite mit Fotos von verschiedenen Profilen. Man kann dann auf ein Foto klicken und das Profil wird angezeigt. Bislang konnte man auch mit rechter Maustaste klicken und dann "In neuem Tab öffnen" auwählen und das jeweilige Profil wurde halt in einem neuen Tab geöffnet. Das ist sehr praktisch, da man dann zuerst mehrere interessante Profile nebeneinander öffnen konnte und diese danach anschauen. Das geht jetzt nicht mehr. Auch mit Add-On-Software im Firefox, welche alle Links automatisch in einem neuen Tab öffnet, geht es nicht. Gibt es eine Möglichkeit, es trotzdem hinzukriegen?

Gruss und Dank

Thomas