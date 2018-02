„Kein email Versand mehr unter Thunderbird.“

momentan befinde ich mich im Ausland und habe jetzt bei der dritten Station Probleme mit dem Versand von emails.



Es kommt folgende Meldung:



"Senden der Nachricht fehlgeschlagen.

Die Nachricht konnte nicht gesendet werden, weil die Verbindung mit dem SMTP-Server mail.arcor.de ihre Ablaufzeit (Timeout) ?berschritten hat. "



Seit 3 Tage bin ich in diesem Hotel und habe kein einziges email versenden k?nnen. Vorher hat es geklappt und der Empfang funktioniert auch.

Auch bei anderen Konten, wie Google oder Yahoo kann ich versenden.

Dann kann es ja nur an Thunderbird liegen, auch nicht am Router vom Hotel.

Was kann ich da tun ?