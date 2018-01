„In Firefox (58.0)werden keine Videos abgespielt yuotube geht auch nicht“

Dann schaue als erstes, ob Adobe Flash installiert ist:



https://help.ubuntu.com/stable/ubuntu-help/net-install-flash.html



In Youtube laufen die meisten Videos mittlerweile auch über HTML5, da kann allerdings ein Skriptblocker die Ursache sein, dass im Firefox nichts abgespielt wird. Wenn Du also so etwas wie NoScript oder uMatrix nutzt, kann das daran liegen.