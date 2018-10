„Firefox bei Standardprogrammen doppelt eingetragen“

Ich verwende Windows 7 und Firefox als Browser.



Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass Firefox mit bei jedem Starten immer fragt, ob Firefox als Standardbrowser festgelegt werden soll und sich diese Einstellung nicht merkt.

Gleichzeitig funktionieren seit damals auch die Hyperlinks in Outlook nicht mehr.



Wie ich nun bemerkte ist bei den festgelegten Standardprogrammen Firefox (warum auch immer...) zweifach eingetragen und ich mutmaße, dass das meine Probleme verursacht.

Bei einem Eintrag steht "Dieses Programm verfügt über alle Standards", beim anderen jedoch "Dieses Programm verfügt über 0 von 9 Standards".



Dazu meine Frage und Bitte um Eure Unterstützung:

Wie kann ich das Problem lösen, idealerweise OHNE Firefox komplett zu löschen und neu installieren zu müssen (um nicht alle bestehenden Einstellungen und Erweiterungen zu verlieren).

Konkret: Wie kann man diesen doppelten Firefox-Eintrag in den festegelegten Standardprogrammen am besten/einfachsten herauslöschen ?



VIELEN DANK IM VORAUS !!