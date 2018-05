Firefox 59.0.3 (64-Bit) kaum noch nutzbar!

Ich hänge nun schon seit Jahren (oder sogar Jahrzehnten wenn man Netscape mitrechnet) an Firefox. Aber seit ein paar Versionen komme ich mit dem Teil nicht mehr richtig gut zurecht. Manche Webseiten werden komplett falsch dargestellt, da werden Texte in Grafiken verschoben und Buttons lassen sich drücken, aber es geschiht nichts. Wenn ich dann die gleiche URL per Chrome oder Edge eingebe ist das Ergebnis top.

Ich würde deshalb mal gerne wissen, ist das bei Euch auch so? Wenn nein, wo könnte das dran liegen?