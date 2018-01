„Firefox 57.0“

Wenn Du oben rechts auf das Zahnrädchen klickst, kannst Du die Addon auf Updates prüfen. Vermutlich verschwindet danach bei einem Gutteil der installierten die Bemerkung über den veralteten Addon-Typ.





Hier alle meine Add-ons wobei ich Euch dankbar wäre wenn Ihr mir noch sagen könntet welche von denen völliger Blödsinn sind und weg müssen oder es passt schon.



Bei den ganzen Downloadhelpern für Youtube würde ich mal ausmisten und schauen, ob nicht nur einer davon genügt.



Den Youtube-HTML5-Video kannst Du m.E. auch entsorgen, da meiner Meinung nach die meisten Videos inzwischen per HTML5 gestreamt werden. Schalte unter Plugins Adobe Flash komplett ab, dann werden die Videos automatisch mit HTML5 abgespielt.



AdblockPlus solltest Du durch uBlock Origin ersetzen und WOT komplett entsorgen. Bei beiden Addon werden ohne Eingriff in den Einstellungen Surfdaten geschnorchelt und uBlock Origin ist auch noch etwas performanter.



https://www.heise.de/newsticker/meldung/Abgegriffene-Browserdaten-Mozilla-entfernt-Web-of-Trust-3455990.html



https://www.mobilegeeks.de/artikel/adblock-plus-die-werbung-das-wahre-gesicht-der-eyeo-gmbh/



https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/ublock-origin/



Was die Synchronisierer für Nokia betrifft, solltest Du selbst wissen, ob Du es benötigst, aber ähnlich wie bei Logitech und dem Tool für Screenshots braucht das nicht im Browser herumzulungern.



Schrenshots kannst Du ganz einfach mit dem Snipping Tool erstellen, dass Windows sowieso drin hat:



https://support.microsoft.com/de-de/help/13776/windows-use-snipping-tool-to-capture-screenshots