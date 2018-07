„FF 61.0.1 Probleme“

Die Sucheinstellungen in FF sind unter Extras - Einstellungen zu finden im Fenster unter Suche gespeichert.

Bei den Ein-Klick-Suchmaschinen können alle die Suchmaschinen angeordnet werden, die in der Auswahl in der Suchleiste beim Klick rechts neben der Such-Lupe angezeigt werden.

Da hat sich gegenüber den vorherigen FF-Versionen nichts geändert, die Sucheinstellungen wurden beim Update übernommen.

Allerdings kann es sein, dass irgendein PUP Einstellungen verändert hat.

Da weiß ich nicht, ob das dann auch hier angezeigt wird.

coinup.org kommt mir verdächtig vor.

Gruß,

Anne

Nachsatz:Beispiel für Sucheinstellungen in der Symbolleiste

Klick auf Sucheinstellngen ändern führt direkt zum oben beschriebenen Fenster.