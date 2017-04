Geht es um die 3SAT Mediathek? Da wird mir im VideoDownloadHelper immer "HLS Streaming" angezeigt. Was da dann aufgelistet wird, ist immer das gleiche Video in verschiedenen Auflösungen. Da kann man sich dann aussuchen, wie man's haben möchte.

Wenn man den Download startet, tut sich bei HLS-Streaming auch scheinbar nichts, in der Download-Anzeige des FF erscheint nix. Davon darf man sich auch nicht irritieren lassen, der Download läuft trotzdem.