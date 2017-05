„Störung eines Filmbeitrages durch youtube (Datenfreigabe)“

Hallo Kurt,

Zwar konnte ich das von dir beschriebene Problem nicht nachstellen, aber wenn du ganz sicher gehen willst, dass du dir das Video jederzeit störungsfrei anschauen kannst, lade es dir einfach über http://convert2mp3.net herunter.

Die URL musst du vorher auf die Zwischenablage legen und dort auf der Seite einkopieren. Das geht wirklich unkompliziert, und vor allem stellst du damit sicher, dass du das Video auch dann noch sehen kannst, wenn der Uploader es von YouTube entfernt haben sollte.

Deine Erwartung, dass sich unerwünschte Werbespots auf YouTube oder Generve wie Abnicken von Einverständniserklärungen in Rauch auflösen, nur weil du Linux Mint benutzt, muss ich enttäuschen. Diese Erwartungshaltung ist etwa so wie: "Ich habe mir einen teureren Fernseher gekauft, wieso ist das Programm immer noch so blöd..."

CU

Olaf