South Park - Episodenplayer funktioniert bei mir nicht mehr

Hallo!

Ich bin fast am verzweifeln, weil ich schon so vieles wegen meinem Problem versucht habe.

Mich macht es ganz kirre, daß ich partout nicht die Lösung finde.

Ich nutze Windows XP Service Pack 3 und die neueste Version von Firefox.

Als Ergebnis erhalte ich, wenn ich eine Folge anklicke, immer nur den Player und den Ladekringel, der sich ins Koma kringelt, aber es startet kein Video. Das Problem besteht nur auf southpark.de, Youtube usw. funktioniert ohne Probleme.

Ich habe schon:



- den Flashplayer neu aufgespielt

- im abgesicherten Modus den Player versucht zu starten

- den AdBlockPlus auf Southpark.de deaktiviert

- Cache und Cookies auf Firefox gelöscht

- mir den HTML-5-Player runtergeladen, weil ich dachte:"Vielleicht nutzen die den Flash nicht mehr" (falsch gedacht!)

- alle Add-Ons deaktiviert und nach und nach wieder alle wieder aktiviert, um den eventuellen "Übeltäter" zu finden

- bei den Globalen Einstellungen im Flash Player den Speicher freigeräumt (kluttert sich ja manchmal zu und dann ruckelts bei Videos)



Ich bin bald am beklopptwerden! Bestimmt ist die Lösung so einfach, daß es peinlich ist, aber bis jetzt habe ich sie (noch) nicht gefunden. Das Einzige, was bisher ein WENIG geklappt hat, war, als ich über den Internet Explorer auf die Seite gegangen bin. Da hat (nach etwas Ladezeit) zwar ein Video starten können - aber ich konnte es nicht im Vollbildmodus sehen. War aber auch nur ein Test, weil ich die Fehlersuche einschränken wollte. Damit hat sich dann wohl herausgestellt, daß Firefox das Problem zu sein scheint.

Ich habe auch diverse "Troubleshoot"-Seiten zu dem Thema abgeklappert und alles durchprobiert, aber nix hat geholfen.

Da dachte ich an euch und daß ihr mir schon bei dem einen oder anderen Problem schon helfen konntet. Vielleicht auch diesmal?

Freue mich auf Tipps und Hilfe.



Gruß

schlumbl



Bewertung dieses Beitrages Nickles /forum/internet-client-software/2017/south-park-episodenplayer-funktioniert-bei-mir-nicht-mehr-539204199.html 11.04.2017 0 3 von 5 von 5