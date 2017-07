„Roboform und Firefox geht nicht ???“

Hi!

Ich kenne Roboform nicht und habe es bisher noch nie genutzt. Aber das ist ja kein Hindernis, wenn eine Frage interessant klingt...

Ich nutze den normalen Passwortmanager in Firefox, Edge, Chrome und dem IE - die bieten ja alle einen. Roboform ist ja nun offenbar eine Art erweiterter Passwortmanager.

Vorab schon hier eine Fundstelle, die eine Umstellung ab Firefox 57 anspricht (die Version erscheint erst noch):

https://help.roboform.com/hc/en-us/articles/115000413812-Why-did-my-RoboForm-toolbar-disappear-in-Firefox-

Ich tippe, dass man solche Passwortmanager nicht ohne ein jeweils an den Browser angepasstes Addon verwendet kann (zumindest kann ich mir keine technische Lösung vorstellen, die das sonst erreichen würde; zumal Firefox z.B. ja auch noch auf verschiedenen Betriebssystemen läuft).

https://www.roboform.com/de/for-firefox-windows

Hier wird erwähnt, dass ein Addon mit installiert wird. Ist das passiert? Muss evtl. die Installation nocheinmal durchgeführt werden, will Firefox nicht vorhandenen war, als Roboform ursprünglich installiert wurde?

Zusätzlich ist da eine FAQ zu finden, bei der es um die Fragestellung "Die RoboForm-Toolbar erscheint in Firefox nicht. Was muss ich machen?" geht.

Hilft das evtl. schon weiter? Falls nicht, müsste man vermutlich genauer wissen, wann und wo es hakt.

Bis dann

Andreas