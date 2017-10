„PC stockt bei Adress- oder Sucheingabe in Browser“

Hallo,

folgendes Problem bei einem PC mit Windows 10 Pro 64Bit:

Bei der Eingabe von Adressen oder Suchbegriffen im Browser "friert" der PC sporadisch für einige Sekunden ein und beginnt dann die Eingabe schön langsam Buchstabe für Buchstabe "nachzuholen". Ist sehr nervig beim Surfen. Das Problem ist nicht immer da, aber wenn dann meistens den ganzen Tag, teils auch mehrere Tage am Stück.

Das Problem bestand schon mal, verschwand dann aber quasi über Nacht für ein ganzes Jahr, nun ist es wieder da - aber diesmal massiv. Dabei ist es egal, welchen Browser man verwendet. Standardbrowser ist Firefox, das Problem tritt aber genauso auch mit Chrome und Edge auf.

Normalerweise würde man sagen der PC ist zu langsam, aber das ist ein Core i3 mit 3,4Ghz, 8GB RAM und SSD. Der sollte sowas normal im Idle-Mode erledigen, was er meistens auch schafft. Sonst läuft der PC bestens und flott, ohne Hänger, Abstürze oder Sonstiges. In Word etc. kann man Romane schreiben, ohne dass irgendwas stockt.

Was ich bisher versucht habe: Treiberupdate(s) - vor allem für den LAN-Anschluss (Realtek RTL8111) - zuletzt hab ich den Rechner komplett neu installiert. Das Problem war auch nach der Neuinstallation sofort wieder da.

So langsam gehen mir die Ideen aus woran das liegen könnte.