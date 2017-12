Firefox Quantum: "Wegen Überfüllung geschlossen"

Ein langer Weg der Entwicklung des Firefox Browser hat nun seinen vorläufigen, historischen Höhepunkt erreicht. "Quantum", so die Mozilla Erschaffer, solls nun sein, zumindest bis zur nächsten Geburt... vielleicht in 14 Tagen, vier Wochen, oder auch schon Früher... wer weiß das noch wirklich...?!

Der einen Freud beim drauf los programmieren, schafft anderseits jedoch auch unsöglichen Ärger bei den Usern! Die Tendenz zur Unzufriedenheit bei Nutzern des Firefox befindet sich im fortschreitenden Stadium. Warum...? Nun, Mozilla hat kläglich, wenn nicht schon auf dilletantische Art und Weise verpasst, bei den eigenen essentiellen Vorgaben, in Sachen Schutz der Privatsphäre oder Sicherheit, die prioritär wichtigsten Addon- Entwickler mit an Bord zu nehmen... Zurückliegend gab es immer wieder bezüglich der Funktionalität Probleme und Crash s, vor allem bei den gefürchteten Updates... wo so mancher bangte. Daran hat sich bis Heute nichts geändert, im Gegenteil. Wir haben mittlerweile ein Firefox Identitäts- Update- Problem! Wer früher einmal über Microsoft Update lästerte... weiß es heute besser...

Das kann nur floppen und vielerorts für Verdruß sorgen!

Es gibt unzählige Addons, die mit Firefox Quantum nicht mehr funktionieren. Alternativen gibt es zwar teilweise, sind aber nicht so verläßlich wie andere. Um einigeviele davon ist es gemessen am Nutzen, sicherlich nicht Schade aber, was bringt die höhere Geschwindigkeit eines Browsers, wenn man dafür auf Addons wie z.B., BetterPrivacy verzichten muss, die den Nutzer genau dort schützen, wo Mozilla zurückliegend keinen Bedarf hatte..., oder anders gesagt, "keinen Bedarf haben wollte" ?! Irgendwo war es sicherlich auch mit einer nützlichen Bequemlichkeit verbunden Andere, "sprich die Addons- Macher"... sich um solche Probleme kümmern zu lassen... -wie praktisch und Publicity fördernd... und nun?

Mozilla entpuppt sich immer mehr als Verräter seiner eigenen Prinzipien, die einmal aus einer eingeschworenen "Open Source Gemeinschaft" entstanden sind, wozu auch die Addon- Entwickler gehören. Das Prinzip des Zusammenwirkens zum Wohl der Sicherheit des Nutzers, aber auch der Freiheit im Netz, scheint in diesen Tagen, mehr als jemals zuvor, auf dem Prüfstand zu stehen. Mozilla macht da keine Ausnahme!

Die meisten Nutzer von Firefox interessiert das wütend wenig, viele von Ihnen suchen die Schuld eher noch bei den Addon- Entwicklern...

Wie aus diversen offenen Briefen zu entnehmen ist, bestand die große angebotene Unterstützung der Addon- Schmiede durch das Mozilla-Team größtenteils nur aus einer Wurst an der Angel und einer Endlosliste der zu beachtenden Anforderungen bei den Anpassungen an FF57.

Eine ernsthafte Zusammenarbeit fand hingegen vielfach nicht statt. Aus der Sicht der Addon- Entwickler hat Mozilla hier in vielen Bereichen den Alleingang eingeschlagen.

User stehen jetzt vor Bruchstücken von etwas, das einmal als ganzes erdacht und konzipiert war. In vielen Fällen wurde von verschiedenen Seiten auch schon angekündigt, dass Addons nicht mehr weiterentwickelt werden.

Mit die größten stärken von Firefox lagen und liegen in seinen genialen Erweiterungen, einer der Gründe, warum dieser Browser so beliebt ist.

Wie der aktuelle Name QUANTUM schon für sich aussagt...

Vom MAXIMUM immer noch weit entfernt...