„Firefox- (oder FlashPlayer-) Problem“

Hallo,

seit gestern stelle ich fest, dass beim Aufrufen dieser Website

http://www.blickinsnest.de/blog/?page_id=9#comments

nicht wie gewohnt (auf iPad und Android-Smartphone geht das) ein Livestream angezeigt wird.

Stattdessen bekomme ich die Nachricht angezeigt:

Get the latest Flash player to view this content

Nach dem Installieren der neuesten Version (sie war definitiv schon aktuell!!) und einem Neustart des FF hat sich aber nichts geändert.

Nun hatte ich die Einstellungen des FF kontrolliert, aber keinen Hinweis gefunden.

Ein Versuch auf dem iMac meiner Frau führte sowohl beim FF als auch SAFARI zum gleichen negativen Erlebnis.

Den AdBlocker uBlock V 1.12.1 kontrollierte ich jetzt auch noch als möglichen Kandidaten. Hier war aber die Website (unverändert) in meiner Whitelist ...

WIN 10 Home

Firefox 53.0 und

uBlock V 1.12.1

Kann jemand unter euch bestätigen, dass er auch oder eben keine Probleme hat?