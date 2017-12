„ff Quantum Youtube Videos nicht mehr geladen“

Hallo,

ich war so leichtgläubig und habe den FF Quantum 57.0.2 installiert. Seither werden die Youtube Videos nicht mehr geladen. Nur schwarzes Bild mit drehendem Pfeil. Die Seitenansichten werden sofort wie früher geladen. Mit EDGE funktionieren alle Videos sofort. Habe viel darüber gelesen. Verstehe nur noch Bahnhof. Bisher kein Erfolg. Add ons nur Flash player for videos, Add Block plus und No script. Die FF Kopfzeile finde ich auch nicht mehr. Kann man zur vorherigen FF Version zurückkehren? Langsam ist der Quantum bei mir nicht. Verträgt auch sehr viele geöffnete Tabs. Was kann ich tun?

Habe diese Nachricht gestern Abend gesendet. Stundenlang ohne Ergebnis. Immer nur grauer Schirm, dass es lange dauert. Deshalb sende ich sie jetzt von meinem alten XP Rechner mit FF52.

MfG Weva