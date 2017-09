„Der beste Browser - Sichere Alternativen ohne Google?“

Und warum wird der Firefox dort gar nicht erwähnt?

Die Frage geht an die Webseitenbetreiber!

Natürlich ist der FF in den Statistiken vorhanden und wird -bei mir jedenfalls- auch nach Aufruf der ersten Statistiken in der Kopfzeile angezeigt. (wegen Browserfenster-Verkleinerung 2reihig)

Wie das mit Opera ist werde ich noch genauer ansehen. irgendwie scheint Google da auch mitzuspielen, aber meine Kenntnisse sind noch mager.

Jedenfalls funktioniert da flickr ordnungsgemäß, was ich auch erst nach langer Suche in einem amerikanischen Forum gefunden habe.

Also sehen, was weiter passiert. Ob der FF nach den von Borlander aufgezählten Änderungen weiter bequem und sicher nutzbar bleibt.

Gruß,

Anne