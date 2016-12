„AOL VR 9.0 Lesezeichen nach Firefox exportieren“

Hallo Leute,

Ich habe eine Freundin, die auf ihrem Windows 7-Rechner noch immer zum größten Teil mit der AOL Software ins Netz geht.

Diese Software nutzt einen ganz alten IE. 8 oder so.

Wenn ich ihr jetzt z. B. vom meinem Smartphone über Facebook FB-Messenger Videos schicke, dann kann sie die in AOL nicht abspielen. Nur schwarzes Bild.

Wohl aber in Firefox und Chrome.

So, sie soll jetzt in Firefox AOL über www.aol.de nutzen. Was ja auch klappt.

Nur, wie bekommt sie jetzt die Favoriten /Lesezeichen von der AOL-Software in den Firefox?

Hat da jemand ne Idee?

Gruß Ulli