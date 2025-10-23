Internetanschluss und Tarife 23.335 Themen, 98.106 Beiträge

PPPoE-Fehler und Schweigen des Internet-Anbieters

AlfUlm / 2 Antworten / Baumansicht Nickles

Hallo zusammen,

seit Wochen meldet meine FritzBox unter System/Ereignisse/Internetverbindung PPPoE-Fehler ohne Ende.

23.10.25 19:29:17 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [23 Meldungen seit 23.10.25 19:24:08]

Das können im Laufe eines Tages natürlich Hunderte dieser Meldungen sein.

Eine Anfrage bei Fritz AVM wurde mit der Aussage beschieden, ich solle mich deswegen an meinen Internetanbieter wenden.
Das habe ich getan (ich nenne hier extra den Namen 1&1), erhielt die Nachricht, dass mein Anliegen schnellstens bearbeitet werden soll und dann kam trotz mehrmaliger Aufforderung um Erledigung/Rückmeldung nichts mehr ...

Was kann ich tun, um den Anbieter zu einer Reaktion zu bewegen und das Problem zu lösen?
Klar könnte ich den Anbieter wechseln, aber das Problem wäre damit ja wohl immer noch nicht behoben.

Für zielführende Antworten wäre ich euch sehr dankbar.






gast1000 AlfUlm „PPPoE-Fehler und Schweigen des Internet-Anbieters“
Moin,

schon mal die Fritzbox vom Strom getrennt, ein paar Minuten gewartet und dann die Box wieder gebootet?

Ist das eine Box von 1&1 oder deine eigene?

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
hatterchen1 AlfUlm „PPPoE-Fehler und Schweigen des Internet-Anbieters“
Hallo,

Was kann ich tun, um den Anbieter zu einer Reaktion zu bewegen und das Problem zu lösen?

es muss ja nicht der Anbieter Schuld sein, es gibt eine Menge Möglichkeiten vor Ort, das Problem evtl. etwas einzugrenzen.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=PPPoE-Fehler%3A+ 

Möglicher Weise gibt auch die Box schon Hinweise auf das Problem.
Es macht sich immer gut, wenn man sagen kann man hätte schon dieses und jenes selber abgeklärt.

Gruß

Gestottertes Wissen ist besser als eloquente Dummheit. Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v.Chr.Rom) Staatsmann und Philosoph
