PPPoE-Fehler und Schweigen des Internet-Anbieters

Hallo zusammen,

seit Wochen meldet meine FritzBox unter System/Ereignisse/Internetverbindung PPPoE-Fehler ohne Ende.

Das können im Laufe eines Tages natürlich Hunderte dieser Meldungen sein.



Eine Anfrage bei Fritz AVM wurde mit der Aussage beschieden, ich solle mich deswegen an meinen Internetanbieter wenden.

Das habe ich getan (ich nenne hier extra den Namen 1&1), erhielt die Nachricht, dass mein Anliegen schnellstens bearbeitet werden soll und dann kam trotz mehrmaliger Aufforderung um Erledigung/Rückmeldung nichts mehr ...



Was kann ich tun, um den Anbieter zu einer Reaktion zu bewegen und das Problem zu lösen?

Klar könnte ich den Anbieter wechseln, aber das Problem wäre damit ja wohl immer noch nicht behoben.



Für zielführende Antworten wäre ich euch sehr dankbar.













