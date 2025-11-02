Internetanschluss und Tarife 23.336 Themen, 98.132 Beiträge

DSL100 auf DSL250 an Fritzbox 7590AX

Hallo zusammen,

nächste Woche soll mein Telekom-Anschluss von VDSL 100 auf VDSL 250 (Super Vectoring) umgestellt werden. Da bei uns auch O2-Glasfaser liegt (leider nur im Vorderhaus), sieht sich die Telekom wohl genötigt, die Bandbreite zumindest noch einmal zu erhöhen – und das zum gleichen Preis. Lachend Ich habe dem Angebot zugestimmt.

Nun meine Frage: Meine Fritzbox 7590AX läuft zurzeit stabil mit meist 114/38 Mbit/s. Weiß jemand von euch, ob ich am Wechseltag irgendetwas an der Fritzbox umstellen muss oder ob sich einfach die Downloadrate erhöht? Muss ich am Anschlusstag irgendetwas an der Fritzbox umstellen?

