Was genau ist eigentlich ein Festnetzanschluss? Versuch einer aktuellen Begriffsdefinition und Abgrenzung

docx-File

- weil beim Acrobat Reader am Anfang der Registerkarte oben "Word - " und dann weitere Bezeichnung steht.

Und in den Dokumenteigenschaften - Thema ist ein Teil des Namens mit docx am Ende.

Bei Suchen stand was von .docx, das wird aber beim Öffnen in FF als pdf verlinkt.

Zu den Verlinkungen in pdf-Dokumenten - es gibt überall was einzustellen, so dass ich jetzt nach Ewigkeiten nicht mehr weiß, wie das geht.

Ist ein aktueller Adobe Acrobat Reader, 2023.003.20201 664-Bit

Jedenfalls werden bei mousover die Links in der Seitenansicht des Inhaltsverzeichnisses als Handsymbol angezeigt und wechseln beim Klick auf die Seite.

Aber das müsstest Du als aktiver Profi doch kennen, hätte ich jedenfalls gedacht. Ich brauchte früher das auch bei der Arbeit.

Aber wenn man das fast nie braucht - wozu dann.

Ich habe mich vor langer Zeit ein bisschen damit beschäftigt, wie man in pdfs Verlinkungen einbaut.

Jetzt habe ich aber schon lange, lange kein neuere Lizenz mehr von ADOBE, die wurden einfach zu teuer - und wenn es nur zum Probieren ist.

Anne