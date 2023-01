Was da alles versucht wird die Leute zu verarschen, ja in meinen Augen ist das verarschen, erlebe ich jeden Tag, auf fast jeder Seite.

Dagegen helfen zwar einige Tools, aber in der Hauptsache Lesen, lesen und noch einmal lesen, sowie nichts anklicken dessen Sinn man nicht auf Anhieb versteht.

Das Gute daran, es geht einem nach einer gewissen Zeit ins Blut über, traue Niemand im Internet.

Gruß

h1