Telefonieren mit Festnetztelefon via Internet?

Moin,

uns steht demnächst folgende Situation bevor: Wir ziehen für 1 Jahr in eine Möblierte Wohnung (wegen Abriss+Neubau unseres Hauses).

In dieser Wohnung gibt es zwar Internet, aber natürlich keinen Festnetzanschluss. Ich habe zwar einen Mobilfunkvertrag...aber meine Frau nicht. Und die ist eine bekennende Handy-Verweigerin. Sie telefoniert auch äußerst ungern mit dem Smartphone.

Ich suche jetzt nach einer Möglichkeit mit einem normalen Festnetztelefon (DECT) über den in der Möblierten Wohnung vorhandenen Router zu telefonieren. Natürlich mit entsprechendem Vertrag den wir auch bezahlen.

Was nimmt man da am besten? Und welches FN-Telefon? Wir haben hier im Haus nur 2 FritzFon C5 am laufen, die werden wohl nicht gehen?

Gruß michel9