Festnetz gesucht

Hallo!

Ich suche für Freunde die billigst-mögliche Art, an Festnetz zu kommen. Ob und was für ein DSL-Vertrag damit verknüpft ist, oder was auch sonst, ist egal.

In der Wohnung gibts Kabel fürs TV, Frau hat einen Mobilvertrag für ihr uralt-Handy, und vom frisch gekündigten DSL-Vertrag steht noch ne Fritzbox rum. Schon klar, DSL gekündigt, aber die Frau wars leid um die 30€ monatlich zu zahlen, für 1x Googeln in 6 Mon. und kaum genutztes Festnetz. Jetzt zickt aber der schwerstkranke A... von Mann rum und will "sein Telefon" wiederhaben.

Das Billigste, was ich bisher fand, war Voda. mit 16,66 in den ersten 24 Monaten, dann 29,99, fürn 50er Vertrag. Hat jemand nen Tip?

Alibaba