Die Telekom mal wieder

Nachdem vor 6 Tagen ein Techniker meinen Anschluß am Verteilerkasten auf einen anderen Port legte (wegen seit einem halben Jahr andauernde Verbindungsabbrüche und anschließendem Leistungeinbruch auf 4Mbit download und 1,5 mbit Upload) lief das bis heue mit full speed. Aber nun:

Vormittag Verbindungsabbrauch, dann wieder auf der 100/40er Leitung 4,3/1,5Mbit und ein Ping von 38....

Wieder Bei der T-Kom angerufen. Wieder alles erklärt. Diesmal einen Menschen aus Rostock an der Leitung.

Der ist - wie alle anderen auch mit einer Messung in die Leitung gekrochen, hat unser Gespräch vorher aber aufs Handy umgeleitet. Und dann hörte ich nur noch:

"Was ist denn das für eine Scheiße - kann doch wohl nicht sein - da werden Erdarbeiten nötig. Verflixt, das geht auch nicht. Hergottnochmal das ist ja wohl unglaublich usw...."

Nach 10 Minuten dann:

"Da muss ein Techniker her - kommt morgen früh zwischen 8:00 und 12:00 h. Ich werde den gleich nochmal genau anweisen. Das kann ja einfach nicht wahr sein, wenn sie denen auch erzählt haben, dass vor ihrer Fritzbox 3 Speedports abgeraucht sind, dann hätten die doch Verdacht schöpfen müssen!!! - Also, wenn der Techniker kommt, sagen Sie ihm gleich, dass er einen Teamexperten und einen Service Ingenieur anfordern muss!

Am Verteilerkasten ist der Kabelabzweiger defekt, da sind angeknackte Baugruppen und der Meß-Chip ist defekt. Die werde nicht um Erdarbeiten herumkommen, evtentuell muss das komplette Kabel neu verlegt werden.".

Na toll! - Auf meine Frage, warum denn alle Kollegen vor ihm, die auch diese Messungen angestellt haben, davon nichts sagten und auch keiner der Techniker (insgesamt 3, die im vergangenen halben Jahr hier aufschlugen), meinte er nur:

Wir haben halt Probleme qualifiziertes Personal zu bekommen. - Ich bin schließlich schon seit 30 Jahren dabei.

Dann sagte er nur, er würde heute nachmittag noch mal was versuchen.....

Vor einer halben Stunde hat er dann offensichtlich nochmal einen Line-Reset gemacht - oder was auch immer. - Jedenfalls war die Verbindung zum Netz wieder unterbrochen, die Lämpchen an der Fritzbox waren wieder am Blinken und nach sehr kurzer Zeit - etwa einer Minute war die Verbndung wieder da.

Konnte mir nich verkneifen eine Messung durchzuführen hier das Bild (ich habe, wohlgemerkt eine 100/40-Leitung. Dass jetzt 84,4 Mbit Download anliegen, ist nicht besonders gut, aber noch im genormten Mindestbereich. Aber der Upload ist gigantisch, unglaublich - das kann dann wohl nur am defekten MeßChip liegen? Aber die Speed scheint Real. habe Problehalber mal kurz ein Video auf meinen Youtube-Account geladen und das ging so schnell.... ich mochte es kaum glauben....:

Also, den Upload können die gerne so lassen - den möchte ich gar nicht repariert haben....