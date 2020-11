Ich dachte, mich tritt ein Pferd, habe mal bei der T-Kom in die Tarife geschaut. Wer bei bestehendem Vertrag eine FritzBox 7590 bei der Telekom kaufen (und nicht mieten) will, wird gnadenlos abgezogen. - Die bieten die FB 7590 für sage und schreibe 262,22 € zum Kauf an. - Wer mal einen Schnellschuß danach im Netz macht, kann die FB fast 100 € billiger (inkl. Versand!) kaufen, nämlich für 181,48 €. *kopfschüttel*