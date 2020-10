„Die kommen einfach nicht aus den Schlagzeilen!“

Es ist davon auszugehen, dass es sich hier nicht um "direkte" Mitarbeiter von Vodafone handelt, sondern um sogenannte Partnerunternehmen.



Eines der bekanntesten davon ist dieses hier. Zumindest sind das mit die Grössten in diesem Geschäft.



Dort arbeiten die nicht nur für Vodafone, sondern die drehen per Haustürgeschäft auch Verträge von Telekom und anderen Anbietern auf Provisionsbasis an. An und für sich ist diese Art der Vertragsbindung sogar legal, allerdings sind die Vertreter aus o.g. Gründen äusserst lästig und interessanterweise in jüngster Zeit auch wieder vermehrt unterwegs.





Wir bei Ranger vertreiben die besten Produkte aus den Branchen Telekommunikation, Energie, Medien & TV und viele mehr. Renommierte Produktpartner wie die Deutsche Telekom, EON, Innogy und Kabel Deutschland vertrauen uns seit Jahren und legen Teile ihres Vertriebs in unsere Hände. Dabei sprechen wir sowohl Privat- als auch Geschäftskunden an. Wir können immer wieder beweisen, dass wir auf unserem Gebiet Profis und konsequente Erfolge liefern.



Wirft man die Suchmaschine an, dann fallen die immer wieder negativ auf ähnlich den Cold Calls am Telefon.