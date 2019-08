Drei Initiative 100 auch SMS möglich?

Hallo,

ich hab eine Frage für die österr. Forumsbesucher:

Ich hab vor kurzem noch eine ältere Datenkarte einer ehemaligen Aktion des Anbieters Drei, und zwar Initiative 100, ergattert. Damit hat man täglich 20 MB gratis Datenguthaben, und man kann um günstige 2 Euro jeweils 1 GB nachladen (für 1 jeweils Woche gültig).

Nun meine Frage:

Mir ist zwar klar, dass es sich dabei grundsätzlich um eine Datenkarte handelt, aber da ich die Karte ganz normal auf der Drei-Homepage in der Kundenzone registrieren konnte bzw. musste (da seit Anfang des Jahres Pflicht), und man dadurch automatisch auch eine aktivierte 3-Box hat (in der auch E-Mails ankommen und ausgehen), würd mich interessieren, ob man mit der Karte auch SMS-Benachrichtigungen von eingehenden E-Mails (an die 3-Box) empfangen kann (über die normale Weiterleitungsfunktion in der 3-Box)?

Die Aktivierung der Weiterleitung ging zumindest normal, nur kommen keine SMS an..