Willkommen im Netz der Zukunft...

so die Werbung der Telekom.

Die mich im Frühjahr dazu bewog, es einmal mit "Paulchen Panthers" DSL zu versuchen, nachdem ich viele Jahre mit 1&1 sehr zufrieden war.

Es ging ja auch bis zum 16.Juli gut, seither kehrt Ernüchterung ein.

Montag Morgen das DSL und natürlich alles was daran hängt down, also auch kein Festnetz-Telefon, das Fernsehen meckert, Alexa st auch muffig...

Montag Nachmittag erster Anruf mit dem Handy bei der Störungsannahme, macht man am Besten mit einem Headset. Ja, es gibt eine Flächen-Störung, man arbeite daran, es könnte aber Dienstag Mittag werden.

Dienstag Mittag erneuter Anruf, über die kostenlose Servicenummer , man muss alles erneut Prüfen und ja, die Störung ist noch vorhanden, soll aber zeitnah beseitigt werden.

Mittwoch neuer Anruf. Es ist eine Dame am Telefon, der ich versuche, in wirklich freundlichen Ton, die aufgelaufenen Ereignisse zu schildern. Die Tante rastet leicht aus, es ist ihr egal was die Kollegen versucht und gesagt haben, sie fängt wieder bei Adam und Eva an. Auf ihr Ansinnen meinen Router erneut auf den Kopf zu stellen, wurde ich nun leicht pampig da ich das ganze Procedere schon etliche Male durchlaufen hatte (mit zwei identischen FB 7490!). Ihre Stimmung wurde dadurch nicht besser, ich liebe solche Telefonate .

Das Ende vom Lied, morgen soll ein Techniker kommen, der den Verteilerkasten auf der Straße kontrollieren soll und auch evtl. meinen Hausanschluss.

Die Fritz.Box macht einen eigenen Selbsttest, der nach einer Kalibrierung auch die DSL-Leitung überprüft. Fritz.Box ist fehlerfrei und auf den ersten 200m keine Fehler. Genau diese 200m steht die graue Kiste von meinem Haus entfernt.

Ach ja, von den Anfangs beworbenen 50.000Mbit/s kamen nur 25.000Mbit/s an, der Preis blieb aber gleich...

Gut das wir im Haus zwei Provider unter Vertrag haben, so surfe ich auf meiner alten 1&1 Leitung.