mobil Surfen bis der Arzt kommt? Deutschland teuer

Lange hab ich mir eine echte Daten-Flatrate fürs Handy gewünscht, Telekom hats, aber für 80€ Monat. Beworben wird das nicht. Hier bin ich aufmerksam geworden.

http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/telekom-magenta-mobil-xl-flatrates-im-ausland-billiger-a-1200956.html

Was nützt einem aber eine Flatrate, egal ob in EU billiger oder hier teuer, wenn man so gut wie nie ein schnelles LTE-Netz hat, oder die Sendestationen "voll" belegt sind und man sich Speed teilen muss. In vielen Gebieten von Deutschland gibt es nichtmal GSM-Empfang. Was würde eine echte Mobil-Flatrate überhaupt bringen? Wie immer sind Städter durch die ehh bessere Netzversorgung bevorzugt.

Wie war das mit der Groko und "Digitalisierung". Vom Preis war ja nie die Rede.

Bemerkenswert finde ich, das es im Ausland seitens der Netzanbieter "günstiger" ist. Woran liegts? Müssen die Anbieter weniger Steuern zahlen? Machen die Anbieter weniger Gewinn? Haben die Anbieter weniger "Wasserkopf"? Sind deutsche Verbraucher zu blöd und zahlen einfach?

Jedenfalls ist mobil surfen bis der Arzt kommt in Deutschland möglich, aber teuer.