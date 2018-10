Glasfaseranschluss (oder auch nicht?)

Guten Abend,

nun soll unser Dorf in den nächsten Monaten an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Jedes Haus kann in den Genuss des schnellen Internets kommen. Die Kabelverlegung in das Haus ist bis 15m kostenlos, danach pro m 50,-Euro. Zur Installation gehört auch die Hausanschlussbox und die Glasfaseranschlußbox. Das hört sich erst einmal gut an, ok, das mein Grundstück "umgebuddelt" wird muss ich in Kauf nehmen.

Jetzt der Pferdefuß: Bedingung für die kostenlose Bereitstellung des Glasfaseranschlusses ist ein Vertragsabschluss für das schnelle Internet mit der ausführenden Firma (WEMAG), anderenfalls fallen knapp 600,- Euro Selbstbeteiligung an.

Mein jetziger Provider (1 & 1) meint, dass das nicht notwendig sei. Sollte bei uns im Ort Glasfaser verlegt werden, so kann der Provider mir 100MB auch über mein Kupferkabel zur Verfügung stellen. Klar, 1 & 1 möchte seine Kunden behalten.

Ich selbst habe von der Thematik "0" Ahnung und bitte um euren Rat.

Danke im Voraus Rolli