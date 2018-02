„Analoges Telefon und Hausnotruf an der Fritzbox“

Hallo in die Runde, meine Schwiegereltern haben zur Zeit noch einen analogen Anschluß der Telekom, eine TAE Dose an der Wand (nur TAEF). Daran hängt ein Adapter, der TAEF und TAEN hat. An F hängt das analoge Telefon und an N der Hausnotruf. Nun kommt in Kürze Internet ins Haus. Ich werde die Fritzbox einrichten. Diese hat einen TAE Anschluß für N und F. Kann ich daran einfach diesen Adapter anschließen mit Telefon und Hausnotruf? Oder geht da nur entweder das eine oder das andere? Die Fritz box hat auch noch einen zweiten Anschluß für analoge Telefone für Stecker RJ11. Da könnte ich das analoge Telefon anschließen und den Hausnotruf an den TAE Anschluß. Aber einfacher wäre ersteres.

Gruß Schnaffke