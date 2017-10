„Vodafone Guthabenkarte von ALDI“

war heute im ALDI und wollte eine Vodafone Aufladung kaufen. Zu Hause schaue ich auf den Zettel und da steht was davon man soll auf www.ea.com/1/game-card sich registrieren und das Guthaben freischalten. Aber das ist eine Spiele-Seite von ElectronicArts. Ich will nicht spielen, ich will mein Vodafone-Guthaben aufladen.

Kennt jemand vielleicht das Verfahren? Hab ich an der Kasse einen falschen Guthaben-Code bekommen?

Ich hab ihn bisher noch nirgends eingegeben...aber eine Rücknahme wird ausgeschlossen.