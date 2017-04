„Reines Internet“

Hi!

Beim Internet über Kabel gibt es ja ein großes Problem: es gibt IMMER genau EINEN Anbieter in der Wohnung. Man kann nicht wechseln. Der einzige echte Weg, den Kabelanbieter zu wechseln ist umzuziehen...

OK, sehen wir mal davon ab - ja, ich hatte hatte mal so einen Anbieter: CableSurf (über WTC als Anbieter).

https://www.cablesurf.de/

Den hatte damals die Wohnungsgenossenschaft "Freie Scholle" in Bielefeld, als ich da gewohnt habe (ist aber schon ein paar Jahre her). Damals konnte ich mit 3 Monate Kündigungsfrist raus aus dem Vertrag (was ich beim Umzug dann auch genutzt habe). Die Angebote richten sich nach den Wohnungsgenossenschaften. Auf der Seite CableSurf findet man kein solches Angebot, wenn ich die Verfügbarkeit an meiner alten Adresse prüfe, dann finde ich da schon was, allerdings dann trotzdem mit Internet&Telefonie (was ich damals auch hatte) und einem Preis der nach 10(!) Monaten steigt (was bei mir auch schon so war - glaube ich jedenfalls).

OK, Kabel ist schwierig, aber wenn man richtig wohnt, nah dran an deinen Vorstellungen (naja, Telefon dabei und verbilligte Startmonate - falls das mit Bauchschmerzen akzeptieren könntest... ).

Wenn du dir den Wohnort nicht nach dem Internettarif aussuchen kannst, musst du wohl nach (V)DSL-Angeboten schauen...

Da wieder ein Umzug ansteht und ich am Schauen bin, weiß ich, dass einige Anbieter durchaus Tarife ohne Mindestlaufzeit anbieten. Man muss nur die richtigen Stellen finden - zum Umschalten der angezeigten Tarife auf der Homepage - und das ist oft gar nicht so leicht...

O2:

In der Tarifübersicht rechts Oben.

1&1:

In der Tarifübersicht ziemlich weit Unten in der Mitte.

Die Suche nach der Umstellung bei anderen Anbietern überlasse ich deiner eigenen Spürnase...

Aber auch das befreit nicht von günstigen Startmonaten oder 2- oder 3-play Tarifen. Die Kündigungsfrist dürfte dann auch immer 3 Monate betragen.

