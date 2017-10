kein Download bei Upload, warum?

seit geraumer zeit klappt kein Downlord mehr, wenn ich gerade uploade, wie blockiert. Warum?

Habe satte Leitung 50tsd Down von 1+1, ist aber real von der Telekom. Muss öfters mehrer GB auf FTP-Server uploaden. Während des Uploads geht im Download nix mehr. Kein email, kein Webradio, kein normales Surfen möglich. An der Hardware (Fritzbox) und den Lan-kabel kanns nicht liegen, vor 2 Wochen lief alles problemlos. Auch speed-test verlaufen einwandfrei, aber garnicht, wenn Upload läuft.

Liegts an mir oder am Anbieter? Fehlermeldung an 1+1 schicken? Danke für Eure freundliche Hilfe.

Gruß Roger