...eigentlich habe ich im PLZ 49847-Bereich einen 16.000er Tarif. Aber seit Tagen läuft alles so langsam. Ich habe das untige Ergebnis vom Telekom-Test gerade ermittelt. Was sind denn das für Werte? Muss ich erst einen wissenschaftlichen Taschenrechner einsetzen? Und Upload ist fast halb so schnell wie Download?

Guten Tag, danke, Euer Catweazle.