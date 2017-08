Fragen zum Internetanschluss in einer Ferienwohnung

Liebe Experten,

in einer Ferienanwohnung habe ich einen Internetanschluss, der bei meinem Smartphone sofort funktionierte. Beim Notebook Fujitsu, W7 Pro, wurde zwar die Verbindung hergestellt, aber es gab keinen Netzwerkanschluss. Netzwerkdiagnose ergab, es sei eine weitere Anmeldung nötig. Wenn ich die aber mit den Browsern Opera oder Firefox versuchte, wurde www. microsoft aufgerufen - aber es gab keine Verbindung, weil ich ja kein Internet hatte. Da biss sich also die Katze wieder einmal in den Schwanz.

In meiner Not rief ich den IE auf, und siehe da, Google meldete sich und verlangte eine Neuanmeldung, weil man angeblich das Gerät nicht kennt - nach langjähriger Benutzung! Ich ließ mir also einen sechsstelligen Code aufs Smartphone schicken, gab den im Fujitsu ein - und bin seitdem im Netz.

Fragen:

1. Ging es mit dem IE, weil er von MS ist? Werden also andere Browser benachteiligt?

2. "Unbekanntes Gerät" - ist ein Notebook mit anderer Netzwerkverbindung ein "neues Gerät"?

3. Werde ich zu Hause, wenn ich an meine Fritzbox gehe, das Ganze noch einmal spielen müssen - oder wird das Gerät dann wiedererkannt?