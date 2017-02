Easy- und Fritz!Box für lau

Am 26.12. ist mein Router verreckt. Die Hotline von Vodafone meinte sie bekommen einen neuen Vertrag und einen Miet-Router. Der Mitarbeiterin habe ich gesagt das ich weder einen neuen Vertrag abschließen, noch Miete zahlen will. Ich habe 2010 einen Vertrag, DSL 6000, 6 Rufnummern, 29€, mit Preisgarantie abgeschlossen. Das hat sie akzeptiert, der neue Router sollte am 27. rausgehen. Am 29.19. habe ich einen Brief bekommen, Anschalt-Termin 19.01.

Darauf hin habe ich mich erst bei der Hotline beschwert. Danach habe ich einen Router gekauft und mich per Mail beschwert. Am 10.01. wurde die Easy Box geliefert. Ich habe sie sofort angeschlossen. Das Internet funktionierte. Ansage aus dem Hörer „telefonieren nicht möglich. Am 18.01. habe ich die Box wieder angeschlossen, Ansage aus dem Hörer „Firmwareupdate“, danach funktionierte auch das Telefon mit DSL 6000.

Was haben die geraucht?

Gruß