Offenbar handelt es um Telefonspam oder hat jemand eine Erklärung?



Etwas Reelles ist das sicher kaum und oft sind die Vorwahlen nur scheinbar aus einem Ortsnetz heraus. Im Zweifel gibt man die Nummer in die Suchmaschine ein und meist kommen dann die bereits erwähnten Umfrageinstitute heraus oder eben Abo-Drücker.



Die ungültige Rufnummer kann aber auch ein Ergebnis des ach so tollen Umstellens auf VoIP sein, wenn die Server nicht mitkommen oder eben die Nummer tatsächlich gefälscht ist. Bei Vodafone/Arcor ist das bei uns in letzter Zeit recht häufig und beim wiederholten Anrufen klappt´s dann.



Andererseits rufe ich bei unbekannten Nummern nie zurück. Wer wirklich etwas will, meldet sich wieder oder spricht auf den Anrufbeantworter.