„Problem seit PHP 8.0 (nach 7.4)“

Guten Abend,

möglicherweise gehört das Thema in den Homepage Bereich, vielleicht kann es verschoben werden, wenn es hier falsch ist.

Ich habe eine Website, teils HTML, CSS und PHP mit Verbindung zu einer Datenbank, dort sind einfache Wetterdaten und eine kleine selber geschriebene Statistik.

Seit der Umstellung von PHP 7.4 auf PHP 8.0 lädt die Seite genau zur Hälfte, der Rest wird einfach nicht geladen. Stelle ich auf PHP 7.4. zurück, lädt wieder alles.

Nun habe ich zunächst im Changelog von 8.0 geschaut, ob ich Funktionen oder irgendwas verwendet habe, was nicht mehr abwärtskompatibel ist, aber nichts gefunden, es sind auch keine komplizierten Programmierungen enthalten, sondern einfach verschiedene Werte, mal einzeln mal zusammengefasst aus der MySQL Datenbank.

Ohne jetzt großartig auf die Funktionen der Website einzugehen ist ein komisches Phänomen, es gibt auch keinerlei PHP Fehler, wie sie typisch sind, sondern die Seite bleibt einfach zur Hälfte weiß und auch schlichte HTML Tags laden nicht weiter. Das macht mich jetzt stutzig, ich kenne es normalerweise so, dass PHP typische Errors ausgibt, aber hier lädt einfach nur die halbe Seite und auch HTML wird schlicht abgeschnitten.

Nun stochere ich im Grunde noch mehr im Nebel als wenn etwas seitens der Programmierung nicht stimmt.

Hat irgendwer eine Idee, ob man so etwas wie Bugs oder Known Issues über PHP 8.0 findet? Oder was hier Schuld am Phänomen sein könnte.