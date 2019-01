Eigenen Blog - welche Software / Betreiber nutzen

Guten Abend,

ich würde gern einen eigenen Blog aufbauen, mit regelmäßigen Fachthemen, die in wöchentlichem oder monatlichen Abstand erscheinen sollen. Gibt es hier eine einfach zu bedienende Software? Oder einen Betreiber, das ganze kann durchaus auch ohne direkte Homepage Anbindung sein, also so soll es sogar sein, es soll keine direkter Werbung für unsere Firma sein sondern davon los gelöst Informationen und bei Bedarf natürlich kann sich ein Interessent an die Firma wenden.

Darf auch gern etwas kosten das Ganze!