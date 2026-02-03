Warum fuktioniert die Grafikkarte Intel Graphics UHD 620 nur nach völlig stromlosen Laptop?

Nur wenn mein Laptop völlig stromlos war, also das Netzkabel und die Batterie entfernt wurden, stellen sich bei einem Neustart die vertikalen, weißen, blitzenden Streifen bei Start nicht ein. Erscheinen die Streifen, bleibt der Bildschirm dunkel und der Laptop muss neu gestartet werden.

Wenn ich die o. g. Grafikkarte deaktiviere und die andere Grafikkarte Nvidia Geforce 1050 nutze, funktioniert der Start und die Bildschirmanzeige problemlos.

Kann mir jemand mitteilen, mit welchen Einstellungen ich den Laptop völlig stromlos machen kann, ohne jeweils das Netzkabel zu ziehen und die Batterie zu entfernen?

Vielen Dank für jede weiterführende Info.