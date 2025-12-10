Grafikkarten und Monitore 26.169 Themen, 115.942 Beiträge

RTX VSR

winnigorny1 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles

Gute Nachricht für alle, die die ne RTX von NVidia und nen 4K-Monitor haben und Videos im Firefox schauen:

Seit dem letzten Update des Grafik-Treibers läuft die KI-Funktion Superresulution jetzt auch unter Firefox (bislang nur unter Chromium-Browsern). Zudem ist der Stromverbrauch dafür um 30 % reduziert worden.

Noch besser: Der Brave blendet jetzt Werbung in Youtube aus - ohne dass ein Werbeblocker läuft! und Youtube merkt das nicht. Für alle, die den Brave haben - guckt mal hier:

https://www.youtube.com/watch?v=nUXhN1Zg7ho 

Schon ne großartige Sache, wenn ein Film mit 1080 p auf einmal astrein in 4K läuft! Auch werden im VLC alle Filme, die man schaut, entsprechend hochskaliert. Falls noch nicht, kann man das in der NVidia-App unter "System" einstellen:

https://www.gamestar.de/artikel/rtx-video-super-resolution-energieverbrauch-update,3426979.html 

The Wasp winnigorny1 „RTX VSR“
Zudem ist der Stromverbrauch dafür um 30 % reduziert worden.
Schon ne großartige Sache, wenn ein Film mit 1080 p auf einmal astrein in 4K läuft!

LOL. Ein paar kleine Tipps: 1440p ist nicht 4K sondern 2K, bei 4K wären es 2160p und der Stromverbrauch ist für diese 2K-Upscaling noch extrem hoch, weil nur um 30% reduziert, also von 240Watt auf 170Watt Mehrverbrauch im Vergleich zu Full HD (1080p).

Was das Ganze verbraucht, wenn man auf 2160p upscaled, steht da gar nicht. Ist wohl finanziell so attraktiv wie mit Strom zu heizen...

winnigorny1 The Wasp „LOL. Ein paar kleine Tipps: 1440p ist nicht 4K sondern 2K, bei 4K wären es 2160p und der Stromverbrauch ist für diese ...“
LOL

Es ist wohl kein Problem, alles schlechtzureden, gelle?

hatterchen1 winnigorny1 „Es ist wohl kein Problem, alles schlechtzureden, gelle?“
Wenn man aus einer Bockwurst durch Luft einblasen einen Kringel Fleichwurst macht, ist das so ungefähr wie hochscalieren.

Und ob man dafür unbedingt eine RTX von NVidia braucht bezweifle ich.

The Wasp winnigorny1 „Es ist wohl kein Problem, alles schlechtzureden, gelle?“
Ich habe mir in einem Technikforum, in einem Technikthread erlaubt, auf die einfachen Fakten hinzuweisen, die du komplett aus den Augen verloren hast, bzw. von denen du bis dahin gar keine Ahnung hattest; vielleicht mal gelesen, aber längst wieder vergessen...

hatterchen1 The Wasp „LOL. Ein paar kleine Tipps: 1440p ist nicht 4K sondern 2K, bei 4K wären es 2160p und der Stromverbrauch ist für diese ...“
Ist wohl finanziell so attraktiv wie mit Strom zu heizen...

Wenn man von der Technik keine Ahnung hat, sollte man einfach mal die Fresse halten.

Für uns ist es sehr attraktiv mit "Strom" zu heizen, und ja, der kommt auch bei uns aus der Steckdose, aber es ist unser eigener Strom!

The Wasp hatterchen1 „Wenn man von der Technik keine Ahnung hat, sollte man einfach mal die Fresse halten. Für uns ist es sehr attraktiv mit ...“
99 Prozent deiner Antworten würde ich wie auch diese inhaltlich auf OT verorten. Du bist hier nur, um zu provozieren, für ernsthafte Diskussionen bist du viel zu faul und technisch komplett desinteressiert.

