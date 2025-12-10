Gute Nachricht für alle, die die ne RTX von NVidia und nen 4K-Monitor haben und Videos im Firefox schauen:
Seit dem letzten Update des Grafik-Treibers läuft die KI-Funktion Superresulution jetzt auch unter Firefox (bislang nur unter Chromium-Browsern). Zudem ist der Stromverbrauch dafür um 30 % reduziert worden.
Noch besser: Der Brave blendet jetzt Werbung in Youtube aus - ohne dass ein Werbeblocker läuft! und Youtube merkt das nicht. Für alle, die den Brave haben - guckt mal hier:
https://www.youtube.com/watch?v=nUXhN1Zg7ho
Schon ne großartige Sache, wenn ein Film mit 1080 p auf einmal astrein in 4K läuft! Auch werden im VLC alle Filme, die man schaut, entsprechend hochskaliert. Falls noch nicht, kann man das in der NVidia-App unter "System" einstellen:
https://www.gamestar.de/artikel/rtx-video-super-resolution-energieverbrauch-update,3426979.html