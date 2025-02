Hallo an alle,

Ich erhielt eine Nachricht vor einer Weile von einer Seite, wo ein Benutzer, sich verabschiedete von der Graka GTX 1090Ti und auf Reddit schrieb er darüber. Er erhielt mehr als 6000 Kommentare von Benutzern, die er es nicht tue, dass diese Karte immer noch sehr gut ist. Da Nvidia gerade die neue RTX4090, raus brachte. Nicht für mich, weil ich kein Gamer bin, und ich mochte nie Spiele auf Computern zu spielen, natürlich spiele ich Karten, oder alte Spiele, wenn ich spiele, aber nicht diese Generationen von neuen Spielen.

Naja abgesehen davon kann ich mich noch sehr gut erinnern, so vor über 15 Jahren, wie die Industrie der Grakas war. Nvidia/ATI und andere, und dann auch von einem Chip, so viele verschiedene Versionen, dass man verrückt wurde, welche Karte gut ist. Ich persönlich glaube, dass die Software-Industrie und die Hardware-Industrie beide unter eine Decke stecken und an die Fans oder bösartig zu verkaufen, um eine Menge Geld für das auszugeben, wo es nicht notwendig ist, damit die schoen auf ihre Schloesser sitzen. Was ist, wenn die FPS, was ist, wenn die Schattierung usw. nicht gut ist weil irgend ein Hippie es so sagt und neuere Spieler keine ahnung haben. Ja ich verstehe, dass sich alles entwickeln muss, aber wie es dem Schöpfer von DOOM (John Carmack) passiert ist, wo alle Spiele dieses Stils es danach kopiert haben. Es ist eine unendliche Geschichte. Es ist fast wie in den USA, auf den Straßen liegt die Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen 70 und 90 Meilen pro Stunde, warum zum Teufel will ich einen Sportwagen, der eine Geschwindigkeit von, sagen wir, 250 km pro Stunde erreicht, und ich kann ihn nicht auf den Straßen wie in Deutschland nutzen. Aber da es eine Indoktrination ist, auszugeben und auszugeben und auszugeben, ist das die Situation. Natürlich ist die Welt so, und wer tun und lassen kann was er will, hat das Recht dazu, und ich erwähne das nicht aus Verbitterung oder Frustration, sondern einfach, weil ich das System weltweit seit Jahrzehnten sehe und langsam kenne. Es gibt das Beispiel von Chatgpt und Deepseek. Deepseek gab 6 Millionen Dollar aus, Chatgpt über 100 Millionen Dollar fuer das gleiche und man sagt Deepsek ist besser als Chatgpt.

Jedes Tierchen, sein plazierchen.

Este usuario despidió a su tarjeta gráfica de 2017 y provocó un gran debate respecto a la relevancia de la GTX 1080 Ti

technical.city/de/video/GeForce-GTX-1080-vs-GeForce-RTX-4090

Kurz:

Für diejenigen, die es nicht wissen: Die GTX 1080 Ti war die High-End-Grafikkarte, die die Generation anführte, die NVIDIAs Pascal-Architektur einführte. Sie profitierte vom Game-Rendering und der Hardware-Optimierung sowie von den Fähigkeiten, Virtual-Reality-Titel auszuführen und wurde für DirectX 12-Spieleleistung optimiert. Diese Hardware ist zwar immer noch funktionsfähig, verfügt aber nicht über Funktionen wie NVIDIA DLSS und RTX, da diese Technologien auf dem internen Chip dieser GPU nicht unterstützt werden.

(Warum wohl)????

Auch wenn sie inzwischen eingestellt wurde, ist sie immer noch eine gute Option für alle, die eine "leistungsstarke" Grafikkarte zu einem niedrigen Preis suchen, um einige Triple-A- und Free-to-Play-Titel mit hoher Grafikqualität zu genießen. Wir reden hier von einer GPU, die mit 11 GB GDDR5X-Videospeichermodellen ausgestattet ist, die Texturen in 4K-Auflösungen rendern kann und eine gute visuelle Leistung bietet.

Es ist erwähnenswert, dass auf der letzten CES 2025 mehrere Geräte vorgestellt wurden, die sowohl im Jahr 2025 als auch in den kommenden Jahren auf den Markt kommen werden. Eine der größten Ankündigungen kam jedoch von NVIDIA, das seinen Gamer-Grafikprozessor der nächsten Generation, die RTX 50, vorstellte. Diese Grafikkarten werden in den USA am 30. Januar in den Verkauf gehen, und die Fans campieren bereits vor den Geschäften.

Gruß

Sascha