Notebook zeigt beim Start vertiale weiße glitzernde Streifen und startet nicht

Manchmal, nicht immer, zeigt der Bildschirm beim Start die weißen Streifen. Das Notebook startet nicht und bleibt mit einem dunkelblauen Bildschirm stehen.

Das Problem tritt auch auf, wenn das Notebook längere Zeit nicht im Betrieb war (kein Hitzeproblem?). Nach dem BIOS-Durchlauf werden Gerätename und -hersteller ganz normal angezeigt (kein Bildschirm-Problem?)

Vielleicht "vertragen" sich die beiden Grafiktreiber für die Geforce 1050 und der andere Treiber nicht?

Nach mehrmaligem An- und Ausschalten läuft das Notebok mit einem normalen Start durch. Danke für jeden zielführenden Hinweis. MfG Udo